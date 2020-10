Viola Kołakowska namawia do NIEPRZESTRZEGANIA obostrzeń: "Możecie się wyluzować i ZDJĄĆ MASECZKI!"

Krytykantka 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie zapominajmy, ze to sie dzieje wszedzie a Pani Kolek Kolakowska pisze tak, jakby to tylko Polska miala takie normy. Poza tym swietnie trafila z tematem, ktory powoduje metlik w glowach... Przynajmniej ma o czym pisac bo widzi jaki to ma odglos...A tak na marginesie, dlaczego Pani Kolek Kolakowska nie wbije kolka w szpitalu i nie zrobi czegos pozytecznego. Krytykowac to wszyscy umiemy, krytykuje politykow a sama sie zachowuje jak oni. Niech powie tym slynnym psuedocelebrytom, ktorzy mieli pecha i zachorowali na tego wirusa, ze Go nie ma, zobaczymy co bedzie. To troche jak z wiara, dopki nie zobacze Boga to nie uwierze w Niego. I tutaj tez dopki ja lub ktos z mojego kregu nei zachoruje powaznie na tego wirusa to dla mnie ten wirus nie bedzie istnial. Kolek przebiesz sie za koronke wirusinskiego i zatancz na Rondzie Waszynktona spiewajac hymn przeciwnikow zaostrzen. Pozdrawiam kolkowato;-) hihi