Mata odpowiada na akt oskarżenia i "grozi" prokuraturze! Humor się go trzyma...

Naprawdę grozi do 3 lat za gram zioła?? WOW! No nieźle. Myślałam że coś poszło do przodu w tym temacie. Nie palę (nie mam dostępu, bo może i bym czasem zdrowotnie zapaliła gdyby mi pomagało w czymś) więc i się nie orientuję. Ja nawet leków nie umiem sobie ogarnąć. Gdzieś w komentarzach niedawno widziałam jak młodzi ludzi pisali o załatwianiu recept (nawet na opioidy) i sobie pomyślałam- kurcze to młodziaki wiedzą jak to robić a ja stara d. niezaradna totalnie i to nawet gdy naprawdę są leki potrzebne a nie żeby się naćpać rekreacyjnie. A to ci co mają swoje krzaki marihuany to co wtedy? To więcej niż gram więc ile im grozi? Nie wiem po co ta pokazówka z Matą, bo tata pewnie go wybroni więc czemu to ma służyć? Tak właśnie przy okazji procesu Deppa się zastanawiałam jak to jest, że celebryci tyle narkotyków biorą ale nic się nie słyszy o ich aresztowaniach. No Depp miał REKLAMÓWKI marihuany (normalnie w sądzie foto pokazywane), do tego kokaina itd, przecież przy każdym teoretycznie celebrycie można znaleźć kokainę czy inne narkotyki, więc jak to jest że nie są aresztowani, oskarżani?