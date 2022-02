Peja krytykuje przemowę Skutego Bobo z Bestsellerów Empiku o depenalizacji marihuany: "NAJGORSZE, co można zrobić..."

Diana 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

A nie może zacząć promować sportu? Po co z używkami wyskakuje. Marihuana może się znudzić i zaraz zaczną się cięższe narkotyki. Po co w to w ogóle wchodzić? Już nie ma lepszych zajęć? Dlaczego nie spotkać się przy kawie, herbacie? Jeśli macie problem z rozmawianiem ze znajomymi na trzeźwo to zapiszcie się do terapeuty, nad takimi rzeczami da się popracować, a i głowa lepsza i organizm zdrowszy