Julia Wieniawa komentuje wystąpienie Maty i apel rapera o depenalizację marihuany (WIDEO)

Oj tak, był, był stres. Na próbach był mniejszy, ale im bliżej do live'a, tym większy skurcz żołądka, ale chyba on mnie motywuje. Bo jak wyszłam na scenę, to już poczułam się pewniej. Natomiast to nie było łatwe, takie wyjście ze strefy komfortu. Ale super bardzo mi się to podoba, chyba będę szła w to dalej - powiedziała.