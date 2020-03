Ukochany Heidi Klum ŁAMIE ZASADY KWARANTANNY i idzie z bratem na zakupy! (ZDJĘCIA)

Baska 41 min. temu zgłoś do moderacji 10 5 Odpowiedz

Dziwi mnie to narzekanie na dzialania rządu ws koronawirusa. Co, jak co, mozna miec wiele zastrzezen, ale w tej kwestii dzialaja racjonalnie. Dzisiaj tv popoludniowe specjalne wydanie, bodajze faktów i biadolenie, ze turysci nie przyjezdzaja, restauracje i kawiarnie zamkniete, hotele maja zastoj. Gospodarka czesciowo podupadnie... Jak turysci maja przyjezdzac, jak wszyscy sie boja na swiecie o swoje zdrowie? Kto normalny teraz mysli i podrozowaniu i zwiedzaniu??Oglądam i nie wierzę. Wlasciciele lamentują, ze te dwa tygodnie przerwy zabije ich interes i oni chca pomocy juz, teraz, a nie za tydzien. Za tydzien będzie za pózno, zrujnuja interesy. Jestem w stanie zrozumiec tych ludzi w pewnym stopniu: nie ma utargu, pracownicy nie maja pensji. Ludzie nie maja za co zyc. Moze nawet jakis urlop by dac czy cos. Ale do jasnej... bez przesady. A gdyby byla powodz, huragan czy inna kleska i musieliby zamknac swoj biznes na miesiace, bo by im lokale zniszczylo? Są sprawy wazne i wazniejsze. Zycie i zdrowie bardzo rzadko da sie kupic za pieniadze. W takich chwilach liczy sie zjednoczenie i wspolne dzialanie. To jak na razie 2 tygodnie kwarantanny, byc moze, jesli wszyscy sie dostosuja problem szybciej zniknie i wkrotce zycie jakos wroci do normy. Dzisiaj rozmawialam na Skype z moja kolezanka z Irlandii Polnocnej. Rdzenna Brytyjka. Mówiła, ze naprawde zazdrosci takiej postawy rzadu w stosunku do swoich obywateli. Ze nie czekaja, gdy sytuacja sie pogorszy, jak u nich. Dzisiaj mieli w szkolach wolne, bo Patryka. Jutro bala sie wyslac dziecko do szkoly, bo ministerstwo edukacji nie zarzadzilo zamkniecia szkol. Jednak dzisiaj wiele szkol mimo tego poinformowalo, ze robi przerwe od nauki, w niektorych dzieci dostaja prace do domu, zeby sie uczyly, a bywa, ze pomoga, jesli ktos nie ma mozliwosci zalatwic opieki na pierwsze dni. To sie nazywa postawa obywatelska, a nie.