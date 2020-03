Marina Łuczenko śmieje się z koronawirusa na Instagramie (FOTO)

Zosia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 417 3 Odpowiedz

Proponuję tej Pani przejść się do szpitali i zobaczyć jak wygląda sytuacja. Apeluje do wszystkich Polaków by zweryfikowali swoje uwielbienia do celebrytów. To my wszyscy jesteśmy winni, że tacy ludzie są znani. Poziom zawsze mieli niski ale obecny lans na korona wirusa czy głupoty są hańbą, że społeczeństwo polskie ma takich celebrytów. To świadczy o nas.