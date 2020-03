Mateusz Morawiecki rozwiewa wątpliwości dotyczące koronawirusa na YouTube: "Wojsko nie wkroczy na ulice, Warszawa NIE BĘDZIE ZAMKNIĘTA"

Zobacz, co się dzieje w krajach, które podjęły takie kroki, jak my tydzień, dwa, trzy tygodnie później, a niektóre jeszcze wcale. Na przykład w Hiszpanii jest naprawdę duże rozprzestrzenienie się koronawirusa i oni nie zamknęli jeszcze granic zewnętrznych, ale dziś na przykład mocno ograniczają ruch wewnątrz kraju. My nie chcemy do tego doprowadzić, żeby przyrost zachorowań był tak gwałtowny, jak we Włoszech czy Hiszpanii. Stąd te wszystkie działania, które podjęliśmy prewencyjnie. Czy kolejne będą podjęte? Być może tak. Prawdopodobnie. Bo widzimy, że największe sukcesy odniosły takie kraje, jak Japonia czy Chiny, które absolutnie ograniczyły ruch do niezbędnego minimum, czyli wyjście do pracy czy sklepu.