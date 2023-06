Media wyliczają BŁĘDY, które doprowadziły do tragedii Titana. Zaginięcie łodzi zgłoszono dopiero po OŚMIU godzinach

Od kilku dni cały świat żyje poszukiwaniami pasażerów łodzi podwodnej Titan, która przepadła bez śladu w trakcie wyprawy do wraku zatopionego Titanica. Choć skala akcji ratunkowej jest ogromna, wciąż nie udało się odnaleźć zaginionej załogi. Według ostatnich doniesień "The Sun" na dno oceanu dotarły już specjalne roboty głębinowe, w których pokładane są spore nadzieje. Zaangażowane w poszukiwania służby prowadzą jednak nierówną walkę z upływającym nieubłaganie czasem - rezerwy tlenu na pokładzie Titana miały bowiem wyczerpać się o godzinie 13:08 polskiego czasu. Mówi się więc, że obecnie ratownicy liczą już na cud.

Poszukiwania łodzi podwodnej Titan. Media wyliczają błędy, które doprowadziły do tragedii

Stan łodzi podwodnej Titan wzbudzał obawy. Przyjaciel miliardera uznał rejs za zbyt ryzykowny

Nie był to pierwszy tego typu komentarz na temat konstrukcji łodzi. Dziennikarz CBS David Pogue, który niegdyś miał okazję zwiedzić wnętrze łodzi wraz z zaginionym CEO Ocean Gate Stocktonem Rushem był wręcz zdziwiony, jak wiele elementów konstrukcji łodzi było "zaimprowizowanych" i wykonanych z materiałów "dostępnych od ręki". Dziennikarz miał też okazję zobaczyć kontroler wykorzystywany do sterowania łodzią, który do złudzenia przypominał joystick od konsoli do gier. Później Pogue powiedział nawet BBC, że jego zdaniem Titan nie nadaje się dla konsumentów.