Poszukiwania łodzi podwodnej Titan. Na jaw wychodzą nowe, niewygodne fakty

Szef firmy organizującej wyprawy do wraku Titanica był ostrzegany przed konsekwencjami

W liście opublikowanym teraz przez "New York Times" eksperci przekonywali Stocktona Rusha, że "obecne, eksperymentalne podejście" jego firmy do podróży na dno oceanu może zaowocować problemami o skali "od drobnych do katastrofalnych". Nie wiadomo, czy dyrektor OceanGate lub jakikolwiek pracownik firmy odpowiedział na wystosowany przez ekspertów list. Nie jest także do końca jasne, dlaczego dokładnie podejście firmy członkowie stowarzyszenia uznali za niebezpieczne.