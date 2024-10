Meghan Markle bryluje samotnie na gali szpitala w czerwonej sukni z "recyklingu". Klasa?

Księżna Sussex zadbała o to, by nie dało się przejść obok niej obojętnie, pojawiając się na wydarzeniu w oszałamiającej czerwonej sukni z głębokim dekoltem, do której dobrała dopasowane szpilki. Co ciekawe, dała tej kreacji nowe życie. Wszak miała ją na sobie już w 2021 roku podczas gali z okazji Dnia Weterana w Nowym Jorku.