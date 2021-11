Eleganccy książę Harry i Meghan Markle brylują na gali z okazji Dnia Weterana w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Opuszczenie szeregów brytyjskiej rodziny królewskiej bez wątpienia rzuciło cień na stosunki księcia Harry'ego z pozostałymi royalsami. Odkąd wnuk królowej Elżbiety wyprowadził się z Wielkiej Brytanii i wraz z Meghan Markle osiadł w Los Angeles, coraz rzadziej powraca do ojczyzny. Ostatnio książę zawitał do kraju z okazji odsłonięcia pomnika księżnej Diany. Choć media rozpisywały się wówczas o możliwym przełomie w relacjach Harry'ego z księciem Williamem, ostatnie doniesienia potwierdzają, że między braćmi wcale nie układa się najlepiej.

W październiku wyszło na jaw, że książę Harry tym razem nie zaszczyci obecnością uroczystych obchodów brytyjskiego Dnia Pamięci. Mąż Meghan Markle chciał co prawda, by 11 listopada złożono wieniec w jego imieniu, Pałac Buckingham nie przychylił się jednak do prośby. Mimo nieobecności w Wielkiej Brytanii, Harry i Meghan nie zapomnieli uczcić pamięci żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. W środowy wieczór małżonkowie wybrali się do Nowego Jorku, gdzie wzięli udział w gali z okazji Dnia Weterana - amerykańskiego odpowiednika Dnia Pamięci.