Harry mocno przeżył odmowę wystawienia jego wieńca w Niedzielę Pamięci: "BYŁ SMUTNY i ROZCZAROWANY"

Mieć ciastko i zjeść ciastko... Niestety Harry chyba do tej pory nie zrozumiał, że każda decyzja ma swoje konsekwencje. Związał się z kobieta, która nie potrafi z nikim żyć w zgodzie, skłóciła go z własna rodzina i jestem pewna ze zaczynie w końcu do niego docierać co on najlepszego narobił ale jest na to za późno ... twierdził z jednym z wywiadów ze czuł się samotnie w tej rodzinie ? To kiedyś poczuje co to jest prawdziwa samotność. Przykre ale prawdziwe