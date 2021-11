Książę William i książę Harry NIGDY SIĘ NIE POGODZĄ? "Powiedziano zbyt wiele gorzkich rzeczy"

Wiele wskazuje na to, że nie ma co liczyć na jakikolwiek rozejm między księciem Williamem i księciem Harrym nie ma co liczyć. Według najnowszych informacji bracia ani myślą się pogodzić, zwłaszcza w najbliższym czasie. Ich problemy, które sięgają 2014 roku, są zbyt poważne, a wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey tylko pogorszył sprawę.

Rozmawiałem z dwojgiem ludzi z tej imprezy i z tego, co powiedzieli, jasno wynikało, że [William przyp. red] wciąż żywi urazę do brata. Wciąż jest niezadowolony z tego, co zrobił jego brat. Nie ma szansy na żadne pojednanie. To znaczy, nie jest to pożądane po obu stronach. Powiedziano zbyt wiele gorzkich rzeczy - stwierdził pisarz.