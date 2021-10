Brat Meghan Markle ATAKUJE siostrę w telewizji: "Pierwszego męża wykorzystała i rzuciła, HARRY JEST NASTĘPNY"

Fffff 36 min. temu zgłoś do moderacji 79 30 Odpowiedz

A ja myślę, że ona jako jedyna w tej rodzinie miała jakieś większe ambicje i wykorzystała każdą kroplę szczęścia, talentu, urody. Połączyła to z ciężką pracą i jasnymi celami i ma to co ma! Jako jedyna zrobiła studia(bo ojciec wygrał w loterii), a do tego potrzeba wytrwałości i pracy. Brat chyba studiów nie zrobił?? Potem zaczepiła się jako aktorka, bo ojciec zabierał ją na plany filmowe, budowała znajomości etc a jak wiadomo znajomości (ale takie zdrowe) są w życiu ważne. Ona dzięki swoim znajomym poznała Harrego. Teraz ma dzieci, o których zawsze marzyła, męża i gdyby nie jad żmij z rodziny, to byłaby szczęśliwa. Taka jest cena życia po swojemu i dążenia do tego.