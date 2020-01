Meghan Markle i Harry jednak ZACHOWAJĄ KSIĄŻĘCE TYTUŁY?

Bober 29 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Normalnie śmiech na sali z tej Elki.chcieli być niezależni proszę bardzo ale bez niczego co jest związane z królewskim dworem. Odebrać im wszystko a nie że ona im to czy tamto.podjęli taka decyzję a nie inna to niech zapracuja na swoje wydatki i duperele. Normalnie nie wierzę ,że Elka jest tak zacofana.Zrobili z niej pośmiewisko przy najmniej ten bambus co dobrze wie co robi ,nie będzie jej uslugiwac i nie będzie mieszkać tam gdzie jej każą ,cfana nawet elke urobila.Haha debile z tych Angoli