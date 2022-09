Meghan Markle i książę Harry nie widzieli dzieci od TRZECH TYGODNI! Kiedy zamierzają wrócić do Kalifornii?

Jak donosi "Daily Mail", teraz, gdy jest już po pogrzebie królowej, Meghan i Harry chcą jak najszybciej wrócić do Stanów Zjednoczonych. Co prawda zaraz po uroczystościach pogrzebowych zdecydowali się spędzić jeszcze nieco czasu w ojczyźnie księcia, źródło tabloidu zdradza, że zamierzają wylecieć do domu "tak szybko jak to możliwe". Ich rozłąka z latoroślami trwa już bowiem trzy tygodnie.