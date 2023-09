Meghan Markle została ZIGNOROWANA! Jej mina bezcenna. "Nie jesteś zawsze w centrum uwagi" (WIDEO)

O Meghan Markle i księciu Harrym w ostatnich dniach znów jest nieco głośniej. Wszystko za sprawą odbywających się w Dusseldorfie Invictus Games. Początkowo media informowały, że książę wybrał się do Niemiec sam, trzeciego dnia wydarzenia żona jednak do niego dołączyła. Jak wyjaśniła podczas przemówienia, musiała posłać pociechy do szkoły.

Od tamtej pory Meghan Markle i książę Harry są regularnie fotografowani przy okazji kolejnych publicznych wystąpień związanych z igrzyskami. Największe emocje budzą stylizacje byłej aktorki oraz to, jak zachowują się Sussexowie, o których rzekomym małżeńskim kryzysie od miesięcy informują tabloidy.

Meghan Markle zignorowana przez organizatorkę Invictus Games. Kobieta chciała rozmawiać tylko z Harrym

Do sieci trafiło także nagranie, na którym widzimy specyficzną interakcję Markle z jedną z organizatorek imprezy. Możemy dostrzec, jak Amerykanka mówi coś do kobiety, ale ta kompletnie ją ignoruje. W tym czasie przedstawicielka organizatorów igrzysk wsłuchiwała się za to w słowa Harry'ego, nawet przez chwilę nie spoglądając w stronę jego żony. Księżna Sussex była wyraźnie skonsternowana sytuacją i zaczęła nerwowo układać włosy. Z niezręcznej sytuacji "uratowała" Meghan osoba, która podała jej mikrofon.

Kiedy Meghan została zignorowana. Zobaczcie jej zaciśniętą szczękę - pisze tiktokerka, która opublikowała nagranie, dodając:

Nie zawsze jesteś w centrum uwagi. Invictus Games to wspólne przedsięwzięcie rodziny królewskiej, więc oddaj przestrzeń księciu Harry'emu - apeluje.

Internauci komentują sytuację z Invictus Games. Są jednogłośni

Internauci zdawali się zgadzać z niejaką Sweetietwilight51:

Tak! Robi to zawsze, gdy uwaga nie jest skupiona na niej;

Ona zawstydza Harry'ego. Nie ma klasy, musi być zawsze centrum zainteresowania;

Zawsze tak robi ze swoimi włosami, kiedy jest zła;

To samo spojrzenie, które posłała swojej matce, gdy ta jej przerwała - grzmią użytkownicy TikToka, nawiązując m.in. do głośnego wideo, gdy to Markle skarciła rodzicielkę wzrokiem.

