Meghan Markle OLŚNIEWA w niebieskiej sukni na ceremonii zamknięcia Invictus Games (ZDJĘCIA)

W kuluarach od miesięcy aż huczy od plotek o domniemanym kryzysie w małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle . Media na całym świecie prześcigają się w dowodach na to, że związek eksroyalsów wisi na włosku i lada chwila rudowłosy arystokrata powróci na rynek singli.

W obliczu mnożących się jak grzyby po deszczu spekulacji o rychłym rozwodzie Sussexowie ewidentnie starają się je raz na zawsze uciąć. Rodzce Archiego i Lilibeth przebywają obecnie w Düsseldorfie za sprawą zawodów Invictus Games, których pomysłodawcą i patronem jest syn króla Karola III. Amerykanka dołączyła do męża dopiero trzeciego dnia wydarzenia, gdyż - jak tłumaczyła podczas swojego przemówienia - "musiała wyprawić dzieci do szkoły".

Gdy "emerytowana" aktorka dotarła w końcu do Niemiec, w końcu mogła skupić na swojej roli, do której doskonale się przygotowała (jej głównym "zadaniem" była nienaganna prezencja). W ciągu kilku ostatnich dni Meghan zaprezentowała na sobie szereg szykownych stylizacji, które mniej lub bardziej wpasowały się w gusta internautów. Trzeba jednak przyznać, że ostatnią kreacją, którą eksksiężna wybrała na niedzielną ceremonię zamknięcia igrzysk, przebiła wszystkie poprzednie z tego tygodnia. Markle miała na sobie niebieską, odsłaniającą ramiona sukienkę Cult Gaia za 4,5 tysiąca złotych, do której dobrała czółenka w kolorze nude i delikatną, złotą biżuterię. Jej włosy ułożone były w gładko zaczesany kok, powieki zostały potraktowane złotym cieniem, a policzki bronzerem.