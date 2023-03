Michał Koterski napisał książkę! "Trzeba oddać to, co zabrałem innym, kiedy PIŁEM I ĆPAŁEM"

Misiek Koterski napisał książkę. Określa ją mianem "szczerej spowiedzi"

I tu nasuwa się pytanie, po co to zrobiłem, kiedy dzisiaj moje życie jest cudowne pełne radości i miłości? Mam wspaniałą partnerkę, upragnionego syna, sukcesy zawodowe, a przede wszystkim spokój, który w dzisiejszych czasach jest bezcenny. Kiedy cztery lata temu zgodziłem się na udział w książce Krzysztofa Skórzyńskiego "Świat na głowie", zgłosiło się do mnie wydawnictwo Znak z propozycją wydania książki. Wtedy nie czułem się gotowy i zresztą do dzisiaj nie czuję, ale dwa lata później po udziale w podkaście Strachoty i Żulczyka "Co ćpać po odwyku", kiedy dostałem od was setki wiadomości, jak ważna to była dla wielu rozmowa, jak wpłynęła na niektórych życie i za każdym razem, kiedy publicznie w wywiadach opowiadałem o swoim uzależnieniu, a wy pisaliście i piszecie do dziś, jakie jest to dla was ważne, a wydawnictwo Znak ponowiło swoją propozycję, pomyślałem, że trzeba dać coś od siebie. Podzielić się swoim doświadczeniem i oddać to, co zabrałem innym, kiedy piłem i ćpałem - wyjaśnia.