24-letnia Karolina Pisarek usilnie broni napisania autobiografii! "Moja książka DODA MŁODYM POWERA"

24-letnia Karolina Pisarek pomysłem na napisanie autobiografii przebiła chyba do tej pory wszystkie wypociny celebrytów przelane na papier . Modelka nad książką o sobie pracowała "aż" półtora roku (!), bo ta ma opowiedzieć o całej jej "życiowej podróży", począwszy od gimnazjum...

Już wiemy, że książka będzie zawierać cenne rady takie jak: "sam talent nie wystarczy. Do niego musisz dołożyć dużą dawkę ciężkiej pracy" czy "rób to, co lubisz!". Tę bezcenną wiedzę można posiąść już za niecałe 44 złote.