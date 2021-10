Karolina Pisarek wydaje AUTOBIOGRAFIĘ! "Ujawnię WIELE z mojego życia prywatnego"

Celebrytka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonuje swoje życie. 24-latka uznała jednak najwyraźniej, że to za mało i postanowiła... wydać autobiografię.

Na Instagramie Karolina pisze, że to "jeden z jej najważniejszych projektów" i ujawnia, że w książce opowie o swojej "życiowej podróży, startując od gimnazjum". "Dzieło" powstawało aż półtora roku.

To część mojej duszy, moje "dziecko". Szczerze, bez cenzury opowiadam w niej o swoim życiu, początkach, sukcesach i porażkach od kulis (...). Ujawnię WIELE z mojego życia prywatnego. Właściwie to prawie wszystko - grozi 24-latka.

Pisarek przy okazji daje do zrozumienia, że chce być inspiracją dla innych.

Ostatnie sześć lat mojego życia przypominało jazdę rollercoasterem. Stałam się znana i niezależna finansowo. Doświadczałam niebywałej radości i głębokiego smutku. Poznałam, co to zdrada i rozczarowanie oraz jaką siłę daje lojalność i wsparcie bliskich. Książka ma na celu motywować. (...) Opowiem wam, jak sprawić, by niemożliwe stało się możliwe! - obiecuje Karolina.