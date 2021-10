Dominika "Wodzianka" Zasiewska ZNÓW o znajomości z Miśkiem Koterskim: "Wożenie na detoksy, rozmowa z gangusami, OBJAZDÓWKA PO DILERACH"

Buła z masłem 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie mam litości dla alkoholików, narkomanów i innych uzależnionych..... To są osoby, które bezwzględnie ściągnął w dół każdego, kogo będą miały obok siebie. Nie jest egoistą ten, kto od tego ucieka, ale ten, kto wykorzysta na swój użytek każdy odruch dobroci innych. Rozumiem, że każdy nałóg jest chorobą, oczywiście, że tak, ale jeśli ktoś nie chce wyjść z nałogu, to nad czym się zastanawiać? Jeśli prawdą jest to, że ona przez 5,5 roku mu pomagała, gotując, jeżdżąc po dilerach, utrzymując go, robiąc mu tym samym dobre warunki do dalszego ćpania, to bardziej mu tym szkodziła niż pomagała i sama nadaje się na leczenie.