Michał Milowicz zabrał narzeczoną na salony

Zawsze uważałem go za beztalencie na miarę Mroczków,ale to co pokazał u Lubaszenki w "Chłopakach...",zwala z nóg.Zagrał przygłupa tak doskonale,że może jednak wcale nie zagrał.Jedno jest pewne,że to pozytywny facet i super gość,tylko trochę bez szczęścia w tej branży.Nie w sposób go nie lubić...