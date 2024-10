RZADKI WIDOK: Ewa Swoboda bryluje na salonach z MŁODSZYM partnerem!

Ewa Swoboda przeżywa cudowny czas z partnerem

Mimo rzadkich okazji do świętowania sukcesów w tak prominentnym gronie para sportowców doskonale odnalazła się na czerwonym dywanie. Wykazali się nie lada poczuciem humoru, stając przed fotoreporterami w eleganckich stylizacjach uzupełnionych czarnymi okularami przeciwsłonecznymi. Niczym hollywoodzkie gwiazdy w jednym czasie ściągnęli je, prezentując uśmiechy od ucha do ucha.

Ewa Swoboda przyznała podczas ubiegłorocznego wywiadu udzielonego Interii, że wspólnie z Konradem mogą liczyć na siebie w każdej sytuacji. Jak zaznaczyła, " on uczy się ode mnie cierpliwości, a ja od niego wrażliwości ". Mimo wcześniejszych deklaracji raz jeszcze otworzyła się na miłość do mężczyzny wykonującego ten sam zawód.

Kiedyś obiecałam sobie, że już nigdy nie chcę mieć chłopaka-sportowca. Nie będę mówiła dlaczego, ale wiadomo... Powiedziałam sobie: nigdy w życiu już nie chcę sportowca. No, ale stało się tak, że los mi go zesłał. A, przyznam się szczerze, że wcześniej go nie kojarzyłam. Poznaliśmy się dopiero w grudniu 2021 roku. Byłam gotowa na to, by przyjąć do swojego życia tak wspaniałą osobę. I cieszę się, że możemy się nawzajem uczyć - przybliżyła początki jej znajomości z młodszym o ponad 2 lata chłopakiem.