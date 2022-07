Michał Szpak w butach z PUSZKAMI zamiast obcasów śmiga na skuterze po Warszawie (ZDJĘCIA)

Mało kto na polskiej scenie potrafi wywoływać wśród opinii publicznej takie emocje, jak Michał Szpak . W czerwcu kontrowersyjny artysta powrócił na języki za sprawą tajemniczego wpisu, w którym określił się jako "osoba queerowa" . Gdy w sieci znów zaroiło się od spekulacji co do orientacji muzyka, piosenkarz postanowił wyjawić w rozmowie z Pudelkiem, czy faktycznie dokonał w ten sposób coming outu.

Wyznanie Szpaka "dziwnym trafem" pokryło się z premierą teledysku do piosenki "24/7", w której finalista "X-Factora" śpiewał i rapował o potędze miłości. W klipie zaś 31-latek nawiązał do... Listu do Koryntian.