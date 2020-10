Michał Wiśniewski uderza w polskich polityków: "Mega słabe jest to, że ci, co powinni dostosować się do zaleceń, tego nie robią"

Mysl 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

w hiszpani maseczki na swiezym powietrzu obowiazkowe od 1.07. Od 3 tygodni bija rekordy zachorowan. Po 18 tys dziennie. Moral? Czym bardziej poddamy sie PLANdemi tym bardziej rzady beda ograniczac nasze prawa I wolnosci. Virus istnieje ale Nie jest Tak grozny by wprowadzac takie restrykcje. Hiszpania jest zrujnowana. Ludzie stracili prace, kolejki po pomoc spoleczna, rzad zalega z wyplatami pomocy. Bieda taka ze ludzi Nie stac na dobre jedzenie a co dopiero leki. Pomyslcie ile ludzi przez to umrze! Dodam ze Hiszpania tez byla zanknieta marzec do czerwiec. Ludzie mogli wychodzic tylko do najblizszy sklep. Dzieci 0-18 Nie mialy prawa wyjsc z domu. I co? Hiszpania wypracowala od sierpnia pierwsze miejsce w zakazeniach w Europie I 3 w smierciach. Mysl! To Nie tylko virus I rzad ciebie Nie wybawi. Rzady nigdy Nie dbaly I Nie beda dbac o twoje zdrowie. Sprawa robi sie gruba. To Jak poczatek 3 wojny swiatowej ale w bialych rekawiczkach. Powtorze. CZYM WIECEJ SIE DAMY tym BEDZIE GORZEj