Michał Wiśniewski nazwie piąte dziecko imieniem, które chcieli nadać synowi WSPÓLNIE z Anną Świątczak?

Anzej 1 godz. temu

Ma najgorzej, bo tylko dojada resztki z jego stolu po bylych zonach, karierze i dzieciach. Ze stolu kogos kto nie okazuje jej szacunku poprez to jak o niej mowi, poprzed codzienna wspolprace z dwiema swoimi bylymi, poprzez spodzenie jej kolejnego juz dziecka, zeby ja od siebie uzaleznic, jakby 8 bylo im malo, to znowu pieluchy, a on nawet “nie zamierza siedziec w domu”. W sumie sama po przejsciach to siebie warci. Dobrze ze sama ma tyle dzieci, to Michal zobaczy jakie to wspaniale ubogacenie i bonus znosic cudze dzieci pod swoim dachem, a zwlaszcza, ze to cale przedszkole. Niezly jazgot.