Michele Morrone z maseczką na brodzie paraduje ulicami Rzymu z mamą i przyjacielem (ZDJĘCIA)

Już niebawem Michele Morrone powróci na plan kontynuacji osławionego erotyka Blanki Lipińskiej. Wybierzecie się do kin dla filmowego Massimo?

Michele Morrone** międzynarodową sławę zyskał dzięki głównej roli w ekranizacji słynnego dzieła Blanki Lipińskiej, _365 dni_. Już na samym wstępie film opisano jako "szkodliwe kino i nienawistną fantazję o gwałcie", gdzie romantyzuje się syndrom sztokholmski. Nie przeszkodziło to jednak obrazowi zostać jednym z najpopularniejszych polskich produkcji wszech czasów. O "sukcesie" filmu świadczy między innymi 7 dominacji do Złotych Malin, a - ku uciesze Blanki - **w jednej z najważniejszych kategorii Włoch będzie rywalizował z samym Robertem De Niro.

W lutym aktor przeszedł skomplikowaną operację, w związku z czym zmuszony był zrezygnować z udziału w hitowym serialu Netfliksa o striptizerach, Toy Boy. Mimo to gwiazdor nie może narzekać na brak pracy: już w maju Morrone powróci na plan do Włoch, gdzie mają rozpocząć się zdjęcia do kontynuacji okrytego złą sławą "porno dla mamusiek".