Millie Bobby Brown zachwyca na premierze nowej produkcji Netfliksa. Ludzie nie dowierzają, że ma 21 lat

Millie Bobby Brown od najmłodszych lat była niezwykle pochłonięta rozwojem kariery, a do oferowanych jej ról potrafiła pokusić się o ogromne metamorfozy. Jako nastolatka została zaangażowana do produkcji "Stanger Things" Netfliksa, który stał się światowym hitem i dał jej przepustkę do rozwijania dalszej kariery w Hollywood.