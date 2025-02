Złotowłosa Millie Bobby Brown "przyłapana" na randce z mężem. 20-letnia aktorka jest nie do poznania!

Na 20 lat pani nie wygląda... Szkoda tak fajnej urody... i że próbuje eksperymentów za wszelką cenę. Ale i tak, moim zdaniem i tak nie przejdzie tej 'magicznej' granicy pomiędzy karierą dziecięcą i dorosłą. Widać, że sława bardzo jej uderzyła do głowy i dosłownie zaraz po pierwszym sezonie ST i po zachwytach publiki i krytyków jej ego wywaliło w kosmos. Wbrew pozorom: w tym sztucznym i fałszywym świecie szołbiznesu: skromność to coś, co jest niezbędne, by rozwijać długoletnią karierę. Dlatego ta pani żadnej podobnej nie zrobi. Będzie się tułała po imprezach dla celebrytów, by nie popaść w zapomnienie. Podobnie jak Emma Watson, która swoim bardzo trudnym charakterem zaprzepaściła niejedną szansę.