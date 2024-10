Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi pochwalili się fotkami ze ślubu. Panna młoda zachwyciła podczas SEKRETNEJ ceremonii

Millie Bobby Brown należy do grona gwiazd, które dorastały na oczach całego świata. Od lat można ją oglądać na Netfliksie w kultowym serialu o nadprzyrodzonych siłach "Stranger Things" . Aktorka z chęcią przyjmuje kolejne angaże do światowych produkcji, a oprócz tego rozwija własne biznesy.

Millie Bobby Brown wzięła ślub

O ślubie Millie Bobby Brown i jej ukochanego media informowały już kilka miesięcy temu. 20-letnia aktorka w maju powiedziała "tak" synowi Jona Bon Joviego, co potwierdziła dopiero po kilku miesiącach. Na Instagramach małżonków ukazały się zdjęcia z potajemnej ceremonii w Villa Cetinale we Włoszech. Tego dnia młoda gwiazda zaprezentowała się w pięknej koronkowej sukni z gorsetem, do którego dobrano długi welon. Z kolei Jake Bongiovi zaprezentował się w garniturze z beżową marynarką.