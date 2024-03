Miłość przemija, ALIMENTY zostają. Te gwiazdy musiały lub wciąż muszą SŁONO PŁACIĆ swoim ex (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez, światowej sławy piosenkarka i aktorka, oraz Chris Judd, tancerz i choreograf, spotkali się na planie teledysku do hitu Lopez "Love Don't Cost a Thing" na początku 2000 roku. Ich współpraca zawodowa szybko przerodziła się w romans, co z czasem doprowadziło do zawarcia związku małżeńskiego we wrześniu 2001 roku. Uroczystość ślubna, choć intymna, była pełna przepychu i stanowiła odzwierciedlenie statusu obu osobistości w branży rozrywkowej.