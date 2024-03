Najgłośniejsze ROZWODY w rodzinie królewskiej. Niektóre związki skończyły się bardzo szybko (ZDJĘCIA)

Okazuje się jednak, że posiadacze tzw. błękitnej krwi to także zwykli ludzie z krwi i kości, a problemy miłosne, nieślubne dzieci czy rozwody, to część ich rzeczywistości. I chociaż królowa Elżbieta II powiedziała kiedyś, że ona sama nigdy nie zdecydowałaby się na rozstanie z księciem Filipem, ponieważ małżeństwo, podobnie jak korona, to dla niej świętość, to nie wszystkim royalsom przyszło cieszyć się stabilnym życiem rodzinnym.