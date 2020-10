"Miłosierny" Lech Wałęsa wręcza dziecku dziesięciozłotowy banknot, po czym zatapia się w modlitwie

Zanim wszedł do świątyni, Lech "zapozował" z rodziną, pamiętając, by kego wizerunku nie zepsuła przyłbica, którą zamiast na twarzy, trzymał w ręce. Następnie Wałęsa postanowił wesprzeć jałmużną żebrzące przed kościołem dziecko. Gest wręczenia dziesięciozłotowego banknotu były prezydent urozmaicił "zabawą" we wręczanie i odbieranie banknotu. W pewnym momencie dziesięciozłotowy papier upadł na schody. Niezrażony Wałęsa zostawił banknot i wszedł do kościoła.