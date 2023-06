Mistrz Formuły 1 Max Verstappen wypoczywa na jachcie w Saint-Tropez ze starszą o 9 lat ukochaną (ZDJĘCIA)

Ktoś 16 min. temu zgłoś do moderacji 22 5 Odpowiedz

I znowu - kolejna galeria i nadal do nagłówka musi trafić to, że kobieta jest starsza i to o mniej niż dekadę. Jakoś nigdy nie widzę leadów w stylu "Iksińska i jej starszy o 7 lat ukochany". Skończcie z tym szowinizmem i wbijcie sobie w końcu do łepetynek, że ludzie to nie wino i nie muszą łączyć się w pary tylko wybranymi rocznikami. Sami nakręcacie "hejt", z którym podobno tak walczycie. A wszystko dla klikalności. To jest obrzydliwe. Że też wam nie wstyd.