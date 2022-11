"Młodość na zamówienie". Zobaczcie, jak zmieniły się bohaterki po zabiegach w MOBILNEJ KLINICE medycyny estetycznej (ZDJĘCIA)

Nocoz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 228 1 Odpowiedz

Zdjęcia po również powinny być bez makijażu i fryzury. Sory ale takie efekt to makijaże można uzyskać bez skalpela i igieł. Ponad to należy zapobiegać czyli dbać o skore od najmłodszych lat. Witamina C rano A wieczorem, one dwie maja udowodnione działanie przeciwstarzeniowe