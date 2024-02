Monika Miller to uczestniczka kontrowersyjnego show "Królowa Przetrwania". W rozmowie z Pudelkiem celebrytka nie przebierała w słowach i zdradziła, co myśli o dramach, które w programie tworzyły uczestniczki. Monika nie ukrywa, że trzymała dystans, jeśli chodzi o Natalię Janoszek, ale nie podobało jej się zachowanie Anety Glam w stosunku do niej. Z ust Miller padły naprawdę ostre słowa. "Aneta ma swoje zdanie..." - zaczęła celebrytka. Szczegóły w wideo!