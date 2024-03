Monika Olejnik parkuje swoje BMW za 350 tysięcy na ZAKAZIE i mknie z torebką za 25 tysięcy w miasto (ZDJĘCIA)

O tym, że gwiazdy są na bakier z przepisami prawa, nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Praktycznie nie ma dnia, by do mediów nie wypływały zdjęcia znanej osobistości, która bez cienia zażenowania parkuje tam, gdzie akurat ma ochotę. Do tego zacnego grona nieposłusznych gwiazd, należy również Monika Olejnik .

Oczywiście nawet "szybki" wypad do centrum, który mógł skończyć się mandatem, zobowiązuje do zaprezentowania misternie przygotowanej stylizacji. Tym razem Olejnik pojawiła się na stołecznych ulicach w szerokich jeansach, a że pogoda tego dnia nie szczególnie dopisywała, to nasza naczelna modnisia otuliła się czarnym żakietem. Nie zabrakło również dodatków, które podbijały "modowy look". Pojawiła się ulubiona torebka worek od Chanel wyceniana na ok. 25 tys. złotych, czarne, ciężkie buty oraz okulary przeciwsłoneczne, bo jak wiadomo, gwiazdy lubią być w trybie "incognito", szczególnie gdy łamią przepisy ruchu drogowego.