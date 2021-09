Monika Richardson chodzi NA TERAPIĘ! "To absolutnie mój problem: jak słuchać, wspierać i MILCZEĆ"

Monika Richardson ma za sobą trzy nieudane małżeństwa. Ostatnie, ze Zbigniewem Zamachowskim , chociaż formalnie jeszcze trwa, było szczególnie głośne, bo budowane w atmosferze skandalu. Dla Moni Zbyszek odszedł bowiem od żony, która - zdaniem Richardson - traktowała go jak "niepotrzebny mebel".

Monika zapewne myślała, że jeśli będzie nadskakiwać Zamachowskiemu, to ten nawet nie pomyśli o zmianie partnerki. Tymczasem historia się powtórzyła i aktor odszedł do nowego obiektu westchnień. Richardson traktuje to jako porażkę i szuka winy w sobie.