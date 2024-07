Monika Richardson na mieście z psem. Przywiązała go do słupa i pognała po ziemniaki (ZDJĘCIA)

Obfite, prywatne wynurzenia sprawiają, że Monika Richardson nieustannie znajduję się pod odstrzałem paparazzi. Tym razem dziennikarka została "przyłapana" podczas wyjścia do sklepu, celem zakupu m.in. ziemniaków. Tego dnia towarzyszył jej czteronożny przyjaciel, którego jednak przywiązała do słupka przy chodniku i beztrosko ruszyła na spożywcze łowy.

Tego dnia Monika Richardson postawiła na niezobowiązującą stylizację, która składała się z czarnej sukienki na ramiączkach o długości midi. Miejski "look" uzupełniały klapki oraz torebka, dopasowana kolorystycznie do kreacji. Chociaż dziennikarka nie tryskała humorem, to zakupy należały do udanych. Była gwiazda TVP opuściła sklep spożywczy wyposażona w torby pełne dobroci. Warto dodać, że w kwestiach powrotów z zakupów Monika mogłaby przyprawić o zawał Maję Sablewską, która jakiś czas temu tłumaczyła, jak prawidłowo powinno się wracać ze spożywczaka np. z ziemniaczkami.