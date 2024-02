Monika Richardson odwiedziła córkę w Londynie. Zofia niedawno zaczęła studia (ZDJĘCIA)

Perypetie Moniki Richardson od lat wzbudzają zainteresowanie mediów. W ostatnim czasie niewątpliwie najwięcej mówi się o nowym związku prezenterki. Nie jest tajemnicą, że rodzime media uważnie śledzą losy nie tylko samej Richardson, lecz również jej latorośli. Celebrytka jest dumną mamą dwójki pociech - 22-letniego Tomasza oraz 19-letniej Zofii, których ojcem jest jej drugi mąż, Jamie Malcolm. W ubiegłym roku w rozmowie z Plotkiem podczas Party Fashion Night Richardson zdradziła, że jej córka wkrótce wyjeżdża do Londynu, by na miejscu studiować aktorstwo. Niedługo później celebrytka zrelacjonowała na Instagramie moment, w którym "córcia wyleciała jej na studia". Nagranie przedstawiające Zofię na lotnisku opatrzyła kilkoma refleksjami na temat państwa polskiego.

We wspomnianej wcześniej rozmowie z Plotkiem Richardson zdradziła, że studiując w Londynie, jej córka będzie mogła liczyć na tatę, który miejscu oddalonym o półtorej godziny drogi od brytyjskiej stolicy. Nietrudno się jednak domyślić, że nie widząc pociechy na co dzień, celebrytce mogła zacząć doskwierać tęsknota. Ostatnio Richardson postanowiła nawet złożyć Zofii wizytę na Wyspach. W poniedziałek Monika Richardson zamieściła na swoim instagramowym profilu nagranie, na którym pokazała obserwatorom, jak minął jej pobyt w Londynie. W opublikowanej przez celebrytkę rolce nie zabrało rzecz jasna ujęć lokalnych atrakcji, z tym charakterystycznego czerwonego autobusu. Była prowadząca "PnŚ" pochwaliła się także kilkoma zdjęciami w towarzystwie 19-letniej córki.

Wygląda na to, że podczas wizyty w Londynie Richardson nie mogła narzekać na nudę. Jak wynika z instagramowej relacji 51-latki, celebrytka i jej córka spędzały razem czas, odwiedzając londyńskie lokale i podziwiając, nierzadko intrygujące, dzieła sztuki ( wśród nich znalazły się m.in. portrety króla Karola czy Eda Sheeran). Niewykluczone, że Richardson miała też okazję odwiedzić jeden z londyńskich teatrów - w jej relacji znalazło się także ujęcie sceny. Nie zabrakło również spacerów po mieście oraz obowiązkowej przejadżki londyńskim metrem.

Ach, co to był za czas! Dumna jestem z córki, Zofii i wciąż kocham Londyn. Dziękuję Ci, moja nieoceniona Cicerone - napisała, dodając do wpisu hasztagi "london baby", "dumna mama" oraz "córka studentka".