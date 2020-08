Lady Gaga w dziewięciu kreacjach na MTV Video Music Awards

Mimo wyjątkowych okoliczności w postaci globalnej pandemii koronawirusa, Lady Gaga może zaliczyć ten rok do udanych. W maju artystka wydała swój szósty album studyjny Chromatica, który został doceniony zarówno przez fanów gwiazdy, jak i krytyków, przywracając jej tytuł "królowej popu" . Nie da się nie zauważyć, że przy okazji wydania nowej płyty Gaga postanowiła wrócić do korzeni, występując w teledyskach w nowej, cyberpunkowej odsłonie .

Nie da się ukryć, że niedzielne rozdanie MTV Video Music Awards bezsprzecznie należało do Germanotty. Do amerykańskiej piosenkarki, aktorki, ikony mody i aktywistki trafiły nagrody dla artysty roku i za piosenkę roku. Za przebój Rain On Me ,nagrany z Arianą Grande, została wyróżniona w kategorii za "najlepszą współpracę".