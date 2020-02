Lady Gaga POWRACA z "futurystyczną" piosenką o "głupiej miłości" (WIDEO)

Luna 31 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie poznalam jej ale jak ogladam jej wywiady to mam takie nieodparte wrazenie ze ona ma bardzo grubo pod kopula . Kokietuje i wiesza sie na kazdego faceta nawet zonatych pozatym jest za bardzo emocjonalna placze z byle gowna bo jak sama mowi jest bardzo uduchowiona .Jpr. but really dlatego w 2010 MTV Video Music Awards wygladala jakby zajumala rzeznikowi caly towar i probowala go przemycic na sobie wtf hahah taka eko wojowniczka z duza dusza. Poza jak zyje nie poznalam normalnej Wloszki .