Kolorowa Lady Gaga delektuje się papierosowym dymem na spotkaniu z przyjaciółkami (ZDJĘCIA)

Lady Gaga od lat należy do czołówki światowych gwiazd popu. Wokalistka ma jednak na koncie nie tylko sukcesy w branży muzycznej. Jakiś czas temu Stefani Germanotta postanowiła spróbować swoich sił jako aktorka. Rola w głośnym remake'u musicalu "Narodziny gwiazdy" przyniosła jej nie tylko uznanie krytyków, lecz również nominację do Oscara. Chociaż ostatecznie piosenkarka nie otrzymała statuetki, udział w filmie otworzył jej drzwi do kolejnych produkcji.