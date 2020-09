Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają na plaży w Sardynii

Iza 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak chciała być body positive, to mogła zamiast zakładać ten kostium pokazać swoje własne ciało, tylko że bez przeróbek i wciągania brzucha. Nikt nie wymagał, żeby miała idealną figurę po porodzie, ale ona sama próbowała udowodnić, że szybko wróciła do formy. Gdyby pokazała ciało takim, jakim jest pewnie by tylko zyskała wizerunkowo i w końcu była "taka jak inne kobiety", bo przecież tak do tego dąży