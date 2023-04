Na straganie w dzień targowy Grażyna Szapołowska docenia kiszony produkt ogórkowy (ZDJĘCIA)

Grażyna Szapołowska od dekad żyje według przekonania, że życie trzeba brać całymi garściami. Widać to także po jej Instagramie, gdzie regularnie pokazuje, co u niej słychać. Dochodzi nawet do tego, że zachwyceni fani nie odróżniają już, czy na zdjęciach jest 69-letnia Grażyna czy jej 23-letnia wnuczka.