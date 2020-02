Anna Wendzikowska wsiada do swojego porsche

Po "niebezpiecznej" wyprawie do Nowej Zelandii, gdzie podczas górskiej wspinaczki 38-latka - nie zważając na ochronne barierki - przeskoczyła ogrodzenie i stanęła na samym skraju przepaści, mama dwójki dzieci w końcu przyleciała do ojczyzny. Wnioskując po najnowszych zdjęciach prominentki, perspektywa powrotu do szarej rzeczywistości nie napawa Ani szczęściem.