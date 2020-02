Ryzykantka Ania Wendzikowska zdobywa kolejny szczyt: "To był hardkor. TROCHĘ SCARY SH*T"

Okazuje się, że to nie koniec przygód Wendzikowskiej. We wtorek na jej InstaStories pojawiła się obszerna relacja ze wspinaczki na jedno z nowozelandzkich wzgórz.

Muszę wam pokazać, jak wyglądało to wspinanie się, myślę, że schodzenie też będzie hardkorem. Niełatwa sprawa to będzie, ale na razie jesteśmy na górze i cieszymy się tym, co jest tutaj - mówiła podekscytowana, by po chwili nagrać relację, jak wraz z koleżanką schodzą w dół: