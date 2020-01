Ania Wendzikowska na kolejnych wakacjach: "Jestem (prawie) sama na plaży"

Anna Wendzikowska w ostatnim czasie pojawia się w mediach głównie z powodu aktywności na Instagramie, która wzbudza wśród jej obserwatorów liczne kontrowersje. A to fani wytkną jej "doklejenie się do zdjęcia", a to skrytykują dobór rozmiaru kostiumu kąpielowego, a to znówu Ania udostępni dość nietypowe selfie w lustrze...