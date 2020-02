Oscary 2020. Ania Wendzikowska przeżywa wydarzenia z czerwonego dywanu: "Stanęła przede mną cała ekipa filmu "PARACITE""

To nie była pierwsza wpadka Wendzikowskiej. Przypomnijmy, że w 2015 roku zgodziła się zrobić wywiad z nieżyjącym od 21 lat pisarzem Charlesem Bukowskim.

Pomimo kompromitujących wpadek Anna Wendzikowska dostała kolejną szansę , by sprawdzić się w akcji. Stacja TVN wysłała dziennikarkę na 92. galę rozdania Oscarów, aby ta relacjonowała zdarzenia prosto z czerwonego dywanu .

"To, co się wydarzyło, było crazy. To się dzieje tylko w TV na żywo. Podczas mojego wejście nagle na dywanie pojawiła się cała ekipa "Paracite"" - napisała na Instastory Ania.